В Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили лабораторию стоимостью 6 млн евро

Лаборатория выполняла стратегические уникальные функции/Фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, коллаж: "Сегодня"

В Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили новую центральную аналитическую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро.

Про это сообщили в пресс-службе Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

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Подробности

Лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также стадии исследований и разработки технологий.

"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", — отметили в госпредприятии.

Лаборатория была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности — почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

Лаборатория выполняла стратегические уникальные функции.

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Под Киевом оккупанты обстреляли продовольственный склад

При обстреле Броварского района Киевской области сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Продовольствия и объектов инфраструктуры суммарно уничтожено на 600 млн. гривен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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