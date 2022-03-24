На Чернігівщині ЗСУ знищили "Тигрів", танк та КамАЗ окупантів (фото)

Техніку окупантів ЗСУ знищили у лісах / Колаж "Сьогодні"

Українські військові знищили техніку окупантіву лісах Чернігівської області. Частина ворожої колони втекла.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Реклама

В результаті вдалої операції українські військові знищили два бронеавтомобілі "Тигр", танк та "КамАЗ" російської армії.

"Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не втечуть", – йдеться у повідомленні.

Результат роботи ЗСУ. Фото: оперативне командування "Північ".

Реклама

Результат роботи ЗСУ. Фото: оперативне командування "Північ".

На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 людей. Про це пише Генштаб ЗСУ. Також за місяць окупанти втратили велику кількість техніки.

особового складу – близько 15 600 осіб;

танків – 517 од.;

бойових броньованих машин – 1578 од.;

артилерійських систем – 267 од.;

РСЗВ – 80 од.;

засоби ППО – 47 од.;

літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 – ред.);

– ред.); вертольотів – 124 од.;

автомобільної техніки – 1008 од.;

кораблі/катери – 4 од.;

цистерн із ПММ – 70;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;

спеціальна техніка – 15.

Раніше ми писали: