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В Черниговской области ВСУ уничтожили "Тигров", танк и КамАЗ оккупантов (фото)

24 марта, 16:40
В оперативном командовании "Север" отметили, что из-за паники часть колонны РФ убежала

Технику оккупантов ВСУ уничтожили в лесах / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные уничтожили технику оккупантов в лесах Черниговской области. Часть вражеской колонны убежала.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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В результате удачной операции украинские военные уничтожили два бронеавтомобиля "Тигр", танк и "КамАЗ" российской армии.

"Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убегут", – говорится в сообщении.

Результат работы ВСУ. Фото: оперативное командование "Север".

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Результат работы ВСУ. Фото: оперативное командование "Север".

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ. Также за месяц оккупанты потеряли большое количество техники.

  • личного состава – около 15 600 человек;
  • танков ‒ 517 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1578 ед.;
  • артиллерийских систем – 267 ед.;
  • РСЗО – 80 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1008 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
  • специальная техника – 15.

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