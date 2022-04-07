У Бучі двоє чоловіків співпрацювали з окупантами та грабували будинки

Двоє чоловіків грабували будинки у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області затримали так званого кримінального авторитета та його 31-річного спільника. Одразу після звільнення населеного пункту від окупантів чоловіки викрали речі з осель мешканців Бучі.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Серед викраденого – побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Правоохоронці також виявили у чоловіків зброю і наркотики.

"Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами РФ. Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом. За скоєне може загрожувати покарання – до восьми років ув’язнення.

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Звірства російських окупантів під Києвом

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.

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