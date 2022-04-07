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У Бучі двоє чоловіків співпрацювали з окупантами та грабували будинки

Юлія Гаврилюк
7 квітня, 17:47
Під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами РФ

Двоє чоловіків грабували будинки у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області затримали так званого кримінального авторитета та його 31-річного спільника. Одразу після звільнення населеного пункту від окупантів чоловіки викрали речі з осель мешканців Бучі.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Серед викраденого – побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Правоохоронці також виявили у чоловіків зброю і наркотики.

"Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами РФ. Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом. За скоєне може загрожувати покарання – до восьми років ув’язнення.

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