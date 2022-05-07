У Бердянську окупанти забороняють допомагати мешканцям ліками та продуктами

Окупанти заборонили допомагати людям у Бердянську. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

В окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти почали тиснути на активістів та волонтерів. Загарбники приходять в їхні будинки та офіси та вимагають припинити допомагати місцевим мешканцям. Це стосується видачі ліків та їжі населенню.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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Також російські окупанти зажадали надати контакти всіх волонтерів та перевізників Бердянська, які допомагають людям.

"За "темниками" окупантів тільки вони мають монополію на "добрі вчинки", а самостійна волонтерська діяльність громадян на окупованій території "є неприпустимою", – сказали в Запорізькій ОВА.

За словами мешканців Бердянська, окупанти розмістили багато військової техніки в районі вулиці Морозова та активно проводять обшуки. Російські військові ходять по квартирах, обшукують із собаками, перевіряють паспорти та прописку людей.

У Бердянську окупанти призначили в "мерію" двірників та вантажників

У Бердянську окупанти призначили керівниками так званої "нової мерії" слюсарів, прибиральників та вантажників, комірників. Про це в Telegram-каналі повідомляє Запорізька ОВА. У цьому місті жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів.

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"Фейкова "нова влада" складається з двірників, прибиральників, слюсарів та інших фахівців "широкого профілю"", – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти пішли на такий крок через те, що жоден із керівників влади міста не погодився працювати у мерії під їхнім керівництвом.

Наразі депутати міськради через неможливість працювати сесійно та приймати рішення працюють як волонтери.

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