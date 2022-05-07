В Бердянске оккупанты запрещают помогать жителям лекарствами и продуктами

Оккупанты запретили помогать людям в Бердянске. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
В оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты начали давить на активистов и волонтеров. Захватчики приходят в их дома и офисы и требуют прекратить помогать местным жителям. Это касается выдачи лекарств и еды населению.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Также российские оккупанты потребовали предоставить контакты всех волонтеров и перевозчиков Бердянска, которые помогают людям.
"По "темникам" оккупантов только у них есть монополия на "добрые поступки", а самостоятельная волонтерская деятельность граждан на оккупированной территории "недопустима", – сказали в Запорожской ОВА.
По словам жителей Бердянска, оккупанты разместили много военной техники в районе улицы Морозова и активно проводят обыски. Российские военные ходят по квартирам, обыскивают с собаками, проверяют паспорта и прописку людей.
В Бердянске оккупанты назначили в "мэрию" дворников и грузчиков
В Бердянске оккупанты назначили руководителями так называемой "новой мэрии" слесарей, уборщиков и грузчиков, кладовщиков. Об этом в Telegram-канале сообщает Запорожская ОВА. В этом городе ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону оккупантов.
"Фейковая "новая власть" состоит из дворников, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты пошли на такой шаг из-за того, что ни один из руководителей властей города не согласился работать в мэрии под их руководством.
В данный момент депутаты горсовета из-за невозможности работать сессионно и принимать решения работают как волонтеры.