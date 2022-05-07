В Бердянске оккупанты запрещают помогать жителям лекарствами и продуктами

Оккупанты запретили помогать людям в Бердянске. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты начали давить на активистов и волонтеров. Захватчики приходят в их дома и офисы и требуют прекратить помогать местным жителям. Это касается выдачи лекарств и еды населению.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Также российские оккупанты потребовали предоставить контакты всех волонтеров и перевозчиков Бердянска, которые помогают людям.

"По "темникам" оккупантов только у них есть монополия на "добрые поступки", а самостоятельная волонтерская деятельность граждан на оккупированной территории "недопустима", – сказали в Запорожской ОВА.

По словам жителей Бердянска, оккупанты разместили много военной техники в районе улицы Морозова и активно проводят обыски. Российские военные ходят по квартирам, обыскивают с собаками, проверяют паспорта и прописку людей.

В Бердянске оккупанты назначили в "мэрию" дворников и грузчиков

В Бердянске оккупанты назначили руководителями так называемой "новой мэрии" слесарей, уборщиков и грузчиков, кладовщиков. Об этом в Telegram-канале сообщает Запорожская ОВА. В этом городе ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону оккупантов.

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"Фейковая "новая власть" состоит из дворников, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты пошли на такой шаг из-за того, что ни один из руководителей властей города не согласился работать в мэрии под их руководством.

В данный момент депутаты горсовета из-за невозможности работать сессионно и принимать решения работают как волонтеры.

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