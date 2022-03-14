Вранці стартує черговий раунд переговорів з Москвою: обрано новий формат

На тлі знищення російської армії в Україні нашим переговорникам уже летіти нікуди не треба / Колаж "Сьогодні"

Пізно ввечері 13 березня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та учасник переговорної групи від України Давид Арахамія повідомив, що вранці 14 березня запланований новий раунд переговорів з делегацією Росії, яка веде війну на території нашої країни.

Відповідне повідомлення Арахамія зробив у розмові з журналістами.

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"Переговори з Росією відбудуться завтра вранці по відеозв'язку. Вони стартують о 10:30 за київським часом ", – повідомив політик.

Очікування

До цього радник глави Офісу українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують постійно.

Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.

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"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чуйно ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші позиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню тощо", – пояснив Подоляк в ефірі телеканалу "Україна 24".

Обстановка