Вранці стартує черговий раунд переговорів з Москвою: обрано новий формат

На тлі знищення російської армії в Україні нашим переговорникам уже летіти нікуди не треба / Колаж "Сьогодні"
Пізно ввечері 13 березня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та учасник переговорної групи від України Давид Арахамія повідомив, що вранці 14 березня запланований новий раунд переговорів з делегацією Росії, яка веде війну на території нашої країни.
Відповідне повідомлення Арахамія зробив у розмові з журналістами.
"Переговори з Росією відбудуться завтра вранці по відеозв'язку. Вони стартують о 10:30 за київським часом ", – повідомив політик.
Очікування
До цього радник глави Офісу українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують постійно.
Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.
"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чуйно ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші позиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню тощо", – пояснив Подоляк в ефірі телеканалу "Україна 24".
Обстановка
- Проте існують й ускладнення для переговорів. Наприклад, розвідка Великої Британії повідомила, що ВМФ Росії блокує нам вихід у Чорне море.
- За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ворог зосередився на спробах захопити Миколаїв та просунутися до Кривого Рогу.
- Вечір 13 березня не став тихим для мешканців багатостраждального Харкова, який міжнародний злочинець Володимир Путін, мабуть, вирішив повністю зрівняти із землею. Лише стемніло, харків'яни почали повідомляти про сильні звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, та про вибухи на Салтівці та Нових Домах.
- До того ж невідомо, де по теренах України бігає голова чеченських бандформувань Рамзан Кадиров, який погрожує швидко вирішити з усіма націоналістами.