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Кадиров заявив, що вже може бути у Києві

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14 березня, 02:44
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Ватажок чеченських бандформувань сумнівається у можливостях СБУ
Де Кадиров - невідомо, а ось його бійці далі перших блокпостів під Києвом не доїжджають / Колаж "Сьогодні"
Де Кадиров - невідомо, а ось його бійці далі перших блокпостів під Києвом не доїжджають / Колаж "Сьогодні"

На фоні провалу російського вторгнення в Україну вірний соратник міжнародного злочинця Володимира Путіна Рамзан Кадиров намагається бравувати своїми "подвигами" у соцмережах. Наразі він повідомив, що можливо знаходиться вже у Києві.

Про це господар Чечні написав на своїй сторінці у телеграмі.

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Від Гостомелю до...

"Кульгає ваша розвідка... На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно в 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися? Ваша розвідка СБУ не вміє працювати. Мабуть, іноземні інструктори та військові радники навчали вас за застарілою методикою. Можете на хвилинку розслабитися, тому що вам не доведеться шукати нас, – ми самі вас знайдемо. Ох, недовго вам лишилося. Краще здавайтеся і станьте поруч з нами, як я вже не раз пропонував, або настане ваш кінець. Пропозиція все ще чинна. Але не надовго. Адже з одного боку Києва заходимо ми, а з іншого боку старі досвідчені бійці на чолі з моїм дорогим БРАТОМ Адамом Делімхановим, які пройшли дві військові кампанії та багаторазово демонстрували свої бойові здібності та дух. Ми насправді покажемо вам, що російська практика вчить війні краще, ніж іноземна теорія та рекомендації військових радників. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди? Ми маємо хвилинну готовність. На все воля Всевишнього! ", – написано в обліковому записі Кадирова.

Що відомо

  • Офіційні силові відомства України не дають жодної інформації про чеченського ватажка, тому де він насправді перебуває невідомо.
  • Вдень у соцмережах з'явилося відео, як перед Кадировим звітують якісь російські спецпризначенці про провалену операцію викрадення українських дітей з інтернату.
  • Раніше Кадиров поскаржився, що українці дзвонять родичам солдат-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів чи чоловіків. Він переконаний, що військові живі, але без зв'язку, тому напевно приїхав збирати залишки свого бандформування по київських лісах.

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