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Українські військові знищили ще один Ка-52 окупантів

Павло Чернишук
8 квітня, 12:44
Вертоліт було розтрощено зі Стугни

ЗСУ збили ще один вертоліт противника. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують зазнавати втрат в Україні. Сьогодні, 8 квітня, був збитий ще один вертоліт окупантів Ка-52.

Про це повідомив у Facebook директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

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"Щойно зі Стугни 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знову знищила рашиський Ка-52. Ті самі хлопці", – написав він.

Втрати окупантів

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 19 000 осіб;
  • танків – 700;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 333;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1361;
  • кораблів/катерів – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні. Водночас Пєсков виправдовує вторгнення до України тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

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