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Украинские военные уничтожили еще один Ка-52 оккупантов

Павел Чернышук
8 апреля, 12:44
Вертолет был разбит из Стугны

ВСУ сбили еще один вертолет противника. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают нести потери в Украине. Сегодня, 8 апреля, был сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52.

Об этом сообщил в Facebook директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

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"Только что из Стугны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ снова уничтожила рашистский Ка-52. Те же ребята", – написал он.

Потери оккупантов

Как отметили в Генштабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.04 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 19 000 человек;
  • танков ‒ 700;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 333;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1361;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери во время войны в Украине. В то же время Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

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