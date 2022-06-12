Українські військові знищили 13 загарбників та ворожу техніку – "Південь"

ВСУ знищили три ворожі склади боєприпасів та 13 загарбників. Колаж "Сьогодні"

На південних рубежах захисту українські військові знищили 13 загарбників, ворожу техніку та 3 польові склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"З метою стримування наших військ противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Водночас, вкотре вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмісті Миколаєва, продовжуючи вогняний та психологічний тиск на громадянське населення", – йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіацією наших Повітряних сил було завдано трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів та накопиченню ворожої техніки.

Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами ЗСУ у результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 загарбників. Також зменшено кількість озброєння ворога на 1 танк, 5 автомобілів та 3 польові склади боєприпасів у Херсонській області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив , що Українські військові поступово звільняють населені пункти Херсонської області, де Росія запланувала провести видимість фейкового референдуму щодо приєднання нашого краю до себе.

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