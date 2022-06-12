Украинские военные уничтожили 13 захватчиков и вражескую технику – "Юг"

ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и 13 захватчиков. Коллаж "Сегодня"
На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 13 захватчиков, вражескую технику и 3 полевых склада боеприпасов россиян.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
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"С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу. Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население", – говорится в сообщении.
В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.
Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач отминусовано из списков личного состава 13 захватчиков. Также уменьшено количество вооружения врага на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области, где Россия запланировала провести видимость фейкового референдума о присоединении нашего края к себе.
Обстановка
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович днем ранее, 10 июня рассказал, что артиллерия Украины начинает демонстрировать прекрасные результаты по сокращению живой силы противника на юге нашей страны. В результате на Херсонщине был убит генерал ФСБ, который готовил этот референдум.
- Сегодня Арестович порадовал, что на всем участке фронта на Харьковском направлении идут бои и противник вынужден бросить оперативные резервы, чтобы сдержать наших защитников.
- Согласно свежей сводке Генерального штаба ВСУ за 11 июня, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Он продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.