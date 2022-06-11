Все почало рухатися – Арестович розклав ситуацію на Харківщині

На всій ділянці фронту на Харківському напрямку точаться бої і противник змушений залишити оперативні резерви, щоб утримати наших захисників.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".
Що відомо
"На Харківському напрямку все почало рухатися – кинули вони оперативні резерви на північ. Наступають вони – не наступають, борються, намагаються наших зупинити, позиційні бої в районі Козача Лопань – це сама північ Харківської області. На Харкові, до речі, пішли по всьому напрямку – на півночі, на північному сході і навіть на південному сході" , – розповів Арестович.
Обстановка
- Згідно з свіжим зведенням Генерального штабу ЗСУ , на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Він продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Уди, Прудянки, Циркуни та Верхній Салтів. Наніс авіаудари в районах Тернової та Рубіжного.
- Загалом станом на ранок 11 червня 2022 року окупанти втратили в Україні 32 050 особового складу. ЗСУ залишили загарбників без 1419 танків та 579 безпілотників .
- Вдень 9 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову . На місці влучення утворилася велика пожежа. У небо здіймаються клуби диму.
- У ніч на 9 червня в результаті обстрілів на Баварії згоріли кафе, магазин, шкільна бібліотека, будинок школи частково зруйнований. Загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення.