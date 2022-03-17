Українські військові збили ракети та безпілотник окупантів

ЗС України. Фото: колаж "Сьогодні"
Силами протиповітряної оборони України збито дві ракети російських окупантів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило повітряне командування "Схід".
Крім цього, на харківському напрямку було знищено ворожий безпілотник.
Втрати окупантів
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.
Які ще втрати у ворога:
- Танки – 444;
- Артилерійські системи – 201;
- РСЗВ – 72;
- Системи ППО – 43;
- Літаки – 86;
- Гелікоптери – 108;
- Автомобільна техніка – 864;
- Легкі швидкісні катери – 3;
- Цистерни із ППМ – 60;
- БПЛА – 11;
- Спеціальна техніка – 10.
Нагадаємо, російські війська продовжують наступальну операцію в Україні та намагаються вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Крім цього, противник намагається поширювати фейки як серед людей на тимчасово окупованих територіях, так і на власне населення, щоб сформувати міф про "непереможність" РФ.