Українські військові збили ракети та безпілотник окупантів

ЗС України. Фото: колаж "Сьогодні"

Силами протиповітряної оборони України збито дві ракети російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило повітряне командування "Схід".

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Крім цього, на харківському напрямку було знищено ворожий безпілотник.

Втрати окупантів

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.

Які ще втрати у ворога:

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Танки – 444;

Артилерійські системи – 201;

РСЗВ – 72;

Системи ППО – 43;

Літаки – 86;

Гелікоптери – 108;

Автомобільна техніка – 864;

Легкі швидкісні катери – 3;

Цистерни із ППМ – 60;

БПЛА – 11;

Спеціальна техніка – 10.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступальну операцію в Україні та намагаються вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Крім цього, противник намагається поширювати фейки як серед людей на тимчасово окупованих територіях, так і на власне населення, щоб сформувати міф про "непереможність" РФ.

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