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Українські військові збили ракети та безпілотник окупантів

Павло Чернишук
17 березня, 15:31
Україна завдала ще ударів російським окупантам

ЗС України. Фото: колаж "Сьогодні"

Силами протиповітряної оборони України збито дві ракети російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило повітряне командування "Схід".

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Крім цього, на харківському напрямку було знищено ворожий безпілотник.

Втрати окупантів

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.

Які ще втрати у ворога:

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  • Танки – 444;
  • Артилерійські системи – 201;
  • РСЗВ – 72;
  • Системи ППО – 43;
  • Літаки – 86;
  • Гелікоптери – 108;
  • Автомобільна техніка – 864;
  • Легкі швидкісні катери – 3;
  • Цистерни із ППМ – 60;
  • БПЛА – 11;
  • Спеціальна техніка – 10.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступальну операцію в Україні та намагаються вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Крім цього, противник намагається поширювати фейки як серед людей на тимчасово окупованих територіях, так і на власне населення, щоб сформувати міф про "непереможність" РФ.

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