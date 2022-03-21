Українські десантники в Миколаївській області звільнили село від окупантів (фото)

У селі був короткий бій з окупантами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області українські десантники звільнили село від російських окупантів.

Про це у себе на сторінці в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що сталося

Як зазначив Геращенко, українські підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, в якому сили противника було знищено.

"Також під час цієї операції десантники захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи", – зазначив він.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Загальні втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:

особовий склад – близько 14 700 чоловік;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

гелікоптери – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерни з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

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