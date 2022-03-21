Українські десантники в Миколаївській області звільнили село від окупантів (фото)

У селі був короткий бій з окупантами. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаївській області українські десантники звільнили село від російських окупантів.
Про це у себе на сторінці в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Що сталося
Як зазначив Геращенко, українські підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, в якому сили противника було знищено.
"Також під час цієї операції десантники захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи", – зазначив він.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Загальні втрати окупантів
У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:
- особовий склад – близько 14 700 чоловік;
- танки – 476;
- бойові броньовані машини – 1487;
- артилерійські системи – 230;
- РСЗВ – 74;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 96;
- гелікоптери – 118;
- автомобільна техніка – 947;
- кораблі, катери – 3;
- цистерни з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
- спеціальна техніка – 12.