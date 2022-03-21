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Українські десантники в Миколаївській області звільнили село від окупантів (фото)

Павло Чернишук
21 березня, 16:37
Під час операції військові захопили документи ворога

У селі був короткий бій з окупантами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області українські десантники звільнили село від російських окупантів.

Про це у себе на сторінці в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що сталося

Як зазначив Геращенко, українські підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, в якому сили противника було знищено.

"Також під час цієї операції десантники захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи", – зазначив він.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Загальні втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:

  • особовий склад – близько 14 700 чоловік;
  • танки – 476;
  • бойові броньовані машини – 1487;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • гелікоптери – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерни з ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

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