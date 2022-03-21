Украинские десантники в Николаевской области освободили село от оккупантов (фото)

В селе был короткий бой с оккупантами. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских оккупантов.
Об этом у себя на странице в Telegram написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Что произошло
Как отметил Геращенко, украинские подразделения оцепили село с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.
"Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы", – отметил он.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Общие потери оккупантов
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:
- личный состав – около 14 700 человек;
- танки – 476;
- боевые бронированные машины – 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерны с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.