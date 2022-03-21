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Украинские десантники в Николаевской области освободили село от оккупантов (фото)

Павел Чернышук
21 марта, 16:37
Во время операции военные захватили документы врага

В селе был короткий бой с оккупантами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских оккупантов.

Об этом у себя на странице в Telegram написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что произошло

Как отметил Геращенко, украинские подразделения оцепили село с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.

"Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы", – отметил он.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

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Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Общие потери оккупантов

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:

  • личный состав – около 14 700 человек;
  • танки – 476;
  • боевые бронированные машины – 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерны с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

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