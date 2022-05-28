Українська розвідка дала прогноз закінчення війни: є дві дати

У розвідці вважають, що Путін може спробувати закінчити війну восени. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в активній фазі може тривати до кінця року. Проте розглядають різні дати, до яких Москва спробує приурочити бодай якусь подобу перемоги. Такий сценарій допустив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Про це говорили в ефірі FREEДОМ.

Реклама

11 вересня, наприклад, у Росії єдиний день голосування. Москва може провести псевдореферендуми на окупованих територіях.

7 жовтня у Путіна ювілей – 70 років. І військові напевно спробують піднести йому якісь досягнення у подарунок.

Також Скибицький вважає, що Москва має намір вести тривалу війну.

Реклама

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна затягуватиметься. Наскільки буде затягнута активна фаза – це буде вересень місяць, або це буде жовтень або буде до кінця року – це залежить від нашого спротиву, і від стану наших сил оборони, і від тієї допомоги, яку нам надають", – цитує його "Україна 24".

Зеленський заявив, що Росії доведеться піти з Криму

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Росії доведеться забрати свої війська з Криму, а також з усіх інших окупованих українських територій.

"Звісно, окупантам доведеться піти і з Криму теж. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що російське вторгнення в Україну в 2014 році розпочалося саме з Криму.

Реклама

"Це був далеко не перший пункт у переліку помилок російської держави стосовно України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту виникли наступні не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного ослаблення", – переконаний глава держави.

Читайте також: