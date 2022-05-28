Украинская разведка дала прогноз окончания войны: есть две даты

В разведке считают, что Путин может попытаться закончить войну осенью. / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в активной фазе может продлиться до конца года. Однако сейчас рассматриваются разные даты, к которым Москва попытается приурочить хотя бы видимость победы. Такой сценарий допустил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Об этом говорили в эфире FREEДОМ.

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Так, 11 сентября, например, в России единый день голосования. Москва может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях.

7 октября у Путина юбилей – 70 лет. И военные наверняка попытаются преподнести ему некие достижения в качестве подарка.

Также Скибицкий считает, что Москва намерена вести длительную войну.

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"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь, или это будет октябрь или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, и от состояния наших Сил обороны, и от той помощи, которую нам оказывают", – цитирует его "Украина 24".

Зеленский заявил, что России придется уйти из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что России придется забрать свои войска из Крыма, а также со всех других оккупированных украинских территорий.

"Конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и громад, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что российское вторжение в Украину в 2014 году началось именно с Крыма.

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"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно с этого пункта последовали следующие не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению", — убежден глава государства.

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