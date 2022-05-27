Путин активировал Януковича: беглец предупредил "об опасности"

В Кремле не получилось за три дня посадить беглого бывшего президента Виктора Януковича на киевский трон, поэтому там придумали ему другую роль – не оставаться же ему вдали от насильственного внедрения "русского мира" на его родине. Роль – оракула, который вещает, что все пропало.
Мысли Януковича о том, что же ждет Украину в ближайшем будущем, если она не остановится, опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
Остановитесь!
Главная мысль обращения Януковича заключается в том, что государственности Украины грозит полное уничтожение. Причем, не со стороны России, которая захватила уже часть Херсонской и Запорожской областей, а со стороны... Польши.
"Трагедия, разыгрывающаяся на глазах у всего мира в стране, народ которой на демократических выборах избрал меня своим президентом, является моей личной драмой. И как человека и как политика... Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потерять огромные территории на юге и востоке страны", – предупредил беглец, которого в Украине ожидает криминальное производство по статье государственная измена.
При этом, оказывается, по словам Януковича, не Россия является главной угрозой независимости Украины, а главный наш союзник.
В конце увлекательной истории, как западный мир разыгрывает карту Украины, Виктор Федорович предупредил: "Есть великий закон жизни – что посеешь, то и пожнешь. Конечно, об этом нужно было думать раньше, но и сейчас еще не поздно".
Вокруг беглого президента
- А между тем, Печерский районный суд Киева 23 мая разрешил взять под стражу Виктора Януковича по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений 2010 года, что трактуется нашими прокурорами как измена родине.
- Янукович отказывается верить, что он был лишен звания президента – подал в суд. Однако и украинские суды отказываются сохранять за ним это звание.
- 8 марта беглый экс-президент Украины обратился с посланием к украинцам, а также к президенту Владимиру Зеленскому. Якобы выражая сострадание, он даже признал, что не является легитимным президентом, как заявляли его адвокаты.