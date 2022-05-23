Українка, яка врятувалася з Бучі, висунула три вимоги до Німеччини

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Українка Ганна Полонська, яка врятувалася з Бучі від російської окупації, зуміла домогтися зустрічі з депутатами німецького Бундестагу та розповісти свою історію. Подробиці та відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

4 березня вчителька іноземних мов Ганна Полонська разом із чоловіком Антоном намагалися виїхати з Бучі. Їхній автомобіль розстріляли російські війська. Антон загинув на місці. Ганна отримала множинні осколкові поранення і 20 днів провела в реанімації. Також вона втратила сина на п'ятому місяці вагітності.

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Тепер вона наново вчиться ходити в одному з реабілітаційних центрів Києва. Історію українки показав німецький телеканал ZDF.

"Інколи мені не дуже добре. Але тоді я згадую, що залишилася жива, і це було не так просто. Лікарі багато разів мені повторювали, що це було диво, що я вижила", — розповіла вона.

Ганна висунула вимоги до Німеччини, які допоможуть зупинити Росію.

"Санкції, зброя, обладнання. Це три речі, які, я думаю, Україна очікує від Німеччини", — сказала вона.

Розповідь Ганни показала, що президент РФ Володимир Путін не планував захищати російськомовне населення України. Вона народилася в російськомовній сім'ї і розмовляла російською мовою, але тепер не спілкується нею.

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Пізніше має відбутися зустріч Ганни з депутатами не лише в Україні, а й у Німеччині.

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