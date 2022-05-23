Украинка, которая спаслась из Бучи, выдвинула три требования к Германии

Анна Полонская чудом спаслась из Бучи, но потеряла мужа и ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинка Анна Полонская, которая спаслась из Бучи от российской оккупации, сумела добиться встречи с депутатами немецкого Бундестага и рассказать свою историю. Подробности и видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

4 марта учительница иностранных языков Анна Полонская вместе с мужем Антоном пытались выехать из Бучи. Их автомобиль был расстрелян российскими военными. Антон погиб на месте. Анна получила множественные осколочные ранения и 20 дней провела в реанимации. Также она потеряла сына на пятом месяце беременности.

Реклама

Сейчас она заново учится ходить в одном из реабилитационных центров Киева. Историю украинки показал немецкий телеканал ZDF.

"Время от времени мне не очень хорошо. Но тогда я вспоминаю, что осталась жива, и это было не так просто. Врачи много раз мне повторяли, что это было чудо, что я выжила", — рассказала она.

Анна выдвинула требования к Германии, которые помогут остановить Россию.

"Санкции, оружие, оборудование. Это три вещи, которые, я думаю, Украина ожидает от Германии", — сказала она.

Рассказ Анны показывает, что президент РФ Владимир Путин не планировал защищать русскоязычное население Украины. Она родилась в русскоязычной семье и разговаривала на русском языке — но теперь не общается на нем.

Реклама

Позже должна состояться встреча Анны с депутатами не только в Украине, но и в Германии.

Ранее мы писали: