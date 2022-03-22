Україні потрібно розмінувати 1/6 частину території після війни – Асоціація саперів

82,5 тис. кв. км території України надалі підлягають розмінуванню. Фото: колаж "Сьогодні"
Асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисячі квадратних кілометрів.
Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.
Потенційно небезпечні території експерти нанесли на карту. Вони розташовані на півдні та сході країни, а також у Київській та Чернігівській областях.
Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення разом із оператором протимінної діяльності Demining Solutions.
Також за даними мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня лише у Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.
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