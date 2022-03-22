Украине нужно разминировать 1/6 часть территории после войны – Ассоциация саперов

82,5 тыс. кв. км территории Украины в дальнейшем подлежат разминированию. Фото: коллаж "Сегодня"

Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине нужно разминировать примерно 1/6 часть территории – 82,5 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщили на странице организации в Facebook.

Реклама

Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту. Они расположены на юге и востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

Подсчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

Также по данным мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

Реклама

Война России против Украины