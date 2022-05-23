Загроза посилення ракетних ударів: до ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров"

Загроза ракетних ударів з боку окупантів підвищується/Фото: колаж: "Сьогодні"
До ворожого угруповання в Чорному морі з Севастополя висунувся новітній корабель російських окупантів "Адмірал Макаров".
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Деталі
"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", — йдеться у повідомленні.
ОК "Південь" закликає людей дослуховуватись до сигналів повітряних тривог.
ЗСУ нищать окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05:
- особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1285 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
- артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 204 (+0) одиниці;
- вертольотів – 170 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
- крилаті ракети – 107 (+3);
- кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
- спеціальна техніка – 43 (+0).