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Загроза посилення ракетних ударів: до ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров"

Володимир Козир
23 травня, 02:54
Людей закликають дослуховуватись повітряних тривог

Загроза ракетних ударів з боку окупантів підвищується/Фото: колаж: "Сьогодні"

До ворожого угруповання в Чорному морі з Севастополя висунувся новітній корабель російських окупантів "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Деталі

"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", — йдеться у повідомленні.

ОК "Південь" закликає людей дослуховуватись до сигналів повітряних тривог.

ЗСУ нищать окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05:

  • особового складу – близько 29 050 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1285 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3141 (+25) одиниця;
  • артилерійських систем – 599 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засоби ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 204 (+0) одиниці;
  • вертольотів – 170 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
  • крилаті ракети – 107 (+3);
  • кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16) одиниці;
  • спеціальна техніка – 43 (+0).

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