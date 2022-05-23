Загроза посилення ракетних ударів: до ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров"

До ворожого угруповання в Чорному морі з Севастополя висунувся новітній корабель російських окупантів "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", — йдеться у повідомленні.