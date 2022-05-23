Угроза усиления ракетных ударов: к врагу в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров"

К вражеской группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший корабль российских оккупантов "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – говорится в сообщении.