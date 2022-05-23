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Угроза усиления ракетных ударов: к врагу в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров"

Владимир Козырь
23 мая, 02:54
Людей призывают прислушиваться к воздушным тревогам

Угроза ракетных ударов со стороны оккупантов повышается/Фото: коллаж: "Сегодня"

К вражеской группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший корабль российских оккупантов "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – говорится в сообщении.

ОК "Юг" призывает людей прислушиваться к сигналам воздушных тревог.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05:

  • личного состава – около 29 050 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1285 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;
  • артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;
  • РСЗО – 201 (+0) единица;
  • средства ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 204 (+0) единицы;
  • вертолетов – 170 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
  • крылатые ракеты – 107 (+3);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;
  • специальная техника – 43 (+0).

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