Угроза усиления ракетных ударов: к врагу в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров"

Угроза ракетных ударов со стороны оккупантов повышается/Фото: коллаж: "Сегодня"
К вражеской группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший корабль российских оккупантов "Адмирал Макаров".
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – говорится в сообщении.
ОК "Юг" призывает людей прислушиваться к сигналам воздушных тревог.
ВСУ уничтожают оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05:
- личного состава – около 29 050 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1285 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;
- артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 204 (+0) единицы;
- вертолетов – 170 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
- крылатые ракеты – 107 (+3);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;
- специальная техника – 43 (+0).