В двух городах Донецкой области невозможно посчитать жертв оккупантов

Российские захватчики продолжают убивать мирных людей

Оккупанты убивают мирных людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецкой области в результате боевых действий российских оккупантов погибли 5 человек, еще 11 — ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты ударили кассетными снарядами по Николаеву

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. На этот раз огнем накрыли Николаев.

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, российские захватчики обстреливают город кассетными снарядами. Есть ли жертвы в результате очередного преступления оккупантов, пока неизвестно.

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