В Крыму заметили большой десантный корабль РФ с повреждениями (фото)

У причала в Сухарной бухте также стоит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М – в Черноморском флоте РФ есть четыре таких корабля

Еще один военный корабль армии Путина получил повреждения. Фото: коллаж "Сегодня"

У причалов в Сухарной бухте, которая является частью большой Севастопольской бухты, стоят два больших десантных корабля Черноморского флота РФ. Один из них имеет внешние признаки повреждения – большие пятна красного цвета на левом борту.

Как сообщает Крым.Реалии, такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской серой краской. После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

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Поврежденный корабль РФ. Фото: Крым Реалии

ВСУ уничтожили фрегат "Адмирал Макаров"?

В соцсетях активно распространяется информация, что недавно возле Одессы украинскими Вооруженными силами был уничтожен фрегат "Адмирал Макаров". Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал эти слухи. Он заявил, что официального подтверждения пока нет.

Что из себя представляет "Адмирал Макаров"

Это военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р "Буревестник", является одним из новейших кораблей русского флота. Он был заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015 года, введен в действие в 2017 году. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму. Корабль назван в честь вице-адмирала русского императорского флота, уроженца Николаева Степана Макарова.

Судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области Григорий Бреев, который в 2014 году во время начала временной оккупации Крыма изменил присяге ВСУ и принял присягу ВС РФ.

С борта этого корабля во время полномасштабного вторжения РФ запускали крылатые ракеты "Калибр" по городам Украины.

Ранее мы сообщали, что 13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.

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Также напомним, россиян, чьи родственники погибли на корабле,убеждают, что крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в "спецоперации".