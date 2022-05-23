В Авдіївці розпочався один із найсильніших обстрілів з 2014 року (фото)

Російські окупанти почали масовий обстріл Авдіївки Донецької області. У місті вже багато руйнувань, є пожежі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Дзеркало тижня".
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Нині селище Хімік та стара частина міста під масованим обстрілом російських окупантів.
"Багато руйнувань за багатоповерхівками та приватним сектором. Пожежі в місті. Горить опорна школа, яку цього навчального року відкрили після ремонту. Є постраждалі", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники не можуть почата гасити пожежі, оскільки обстріли не припиняються.
Окупанти вбивають мирних мешканців
У Донецькій області внаслідок бойових дій російських окупантів загинуло 5 людей, ще 11 — поранено.
"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень", — повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.