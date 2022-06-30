Терор Криворізького району та хаотичні обстріли Лисичанська: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 30 червня ворог знову обстріляв Харківську область. Також знову зазнала потужного обстрілу окупантів Дніпропетровська область.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події у деяких областях.

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Миколаївська область

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі та сьогодні вранці 30 червня були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – два. Потерпілих нема. У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Дніпропетровська область

Російські війська вдарили по центру села на Дніпропетровщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району. Вранці кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У великій Костромці удар припав по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог потрапив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. викликала пожежу. Попередньо люди не постраждали", – написав він.

За словами Резніченка, в інших районах області на цю хвилину спокійно.

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Харківська область

Вночі окупанти знову обстріляли Харківську область. За даними Telegram-каналу "Харків 1654", по місту було випущено близько шести ракет, було кілька попадань.

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Херсонська область

Парними вертолітними нальотами російські Мі-8 намагалися вибити підрозділи ЗСУ із щойно звільнених населених пунктів Херсонської області, але атаки були відбиті. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".

Також груповий наліт ворожих гелікоптерів на північ Херсонської області було відбито переносними зенітно-ракетними комплексами. Українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, скупченням ворожої сили та техніки, а також двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту.

Завдяки точним ударам російською армією за день втрачено понад 40 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", а також кілька одиниць автомобільної техніки та польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Одеська область

Вночі та сьогодні вранці 30 червня були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – два. Потерпілих нема. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Луганська область

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти обстрілюють Лисичанськ хаотично До міста важко дістатися і виїхати звідти. Незважаючи на небезпеку, намагаємось завозити продукти харчування. Воду населенню підвозять лише працівники ДСНС.

Автодороги до Лисичанська усипані уламками снарядів, колеса у транспорту проколюються регулярно. Українські військові виконали завдання у Сєвєродонецьку на 200%, завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці. При виході з міста не було жодного загиблого з нашого боку.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вертольотами атакували ЗСУ у відбитих населених пунктах Херсонської області.

Також нагадаємо, на півдні ЗСУ розгромили окупантів та їх техніку.