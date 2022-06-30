Террор Криворожского района и хаотичные обстрелы Лисичанска: главное об атаках РФ за ночь (фото)

В результате обстрелов оккупантов есть разрушения. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 30 июня враг снова обстрелял Харьковскую область. Также опять подверглась мощным обстрелам оккупантов Днепропетровская область.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

Реклама

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью и сегодня утром 30 июня были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено – два. Потерпевших нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Днепропетровская область

Российские войска ударили по центру села в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Наутро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – написал он.

По словам Резниченко, в других районах области на эту минуту спокойно.

Реклама

Харьковская область

Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. По данным Telegram-канала "Харьков 1654", по городу было выпущено около шести ракет, было несколько попаданий.

Реклама

Херсонская область

Парными вертолетными налетами российские Ми-8 пытались выбить подразделения ВСУ из только что освобожденных населенных пунктов Херсонской области, но атаки были отбиты. Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Также групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонской области был отражен переносными зенитно-ракетными комплексами. Украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, скоплением вражеской силы и техники, а также двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Благодаря точным ударам российской армией за день потеряно более 40 солдат, две гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также несколько единиц автомобильной техники и полевой склад горюче-смазочных материалов.

Одесская область

Ночью и сегодня утром 30 июня были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено – два. Потерпевших нет. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Луганская область

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты обстреливают Лисичанск хаотично. В город трудно добраться и уехать оттуда. Несмотря на опасность, стараемся завозить продукты питания. Воду населению подвозят только работники ГСЧС.

Автодороги в Лисичанск усыпаны обломками снарядов, колеса у транспорта прокалываются регулярно. Украинские военные выполнили задание в Северодонецке на 200%, нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При уходе из города не было ни одного погибшего с нашей стороны.

Ранее мы сообщали, что оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области.

Также напомним, на юге ВСУ разгромили оккупантов и их технику.