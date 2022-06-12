Ракетний удар РФ по Чорткову: багато постраждалих, є руйнування

Ворог продовжує бомбардувати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти у суботу ввечері випустили ракети по місту Чортків , що у Тернопільській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.
"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, у тому числі діти. Наразі працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", – написав він.
За його словами, внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 особи. Також приватно зруйновано військовий об'єкт та 4 будинки.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив про вибухи в окупованому Бердянську – частину міста без світла: що вибухнуло та які наслідки.
108 день війни в Україні
- Сьогодні вранці в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.
- Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 32150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1430 танків.
- На Бахмутському напрямі ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. При цьому українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
- У місті Чортків місцева влада відключили природний газ на час робіт із наслідками вибуху.
- Крім того, очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступними діями ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові поступово звільняють селище Херсонської області.