У військових РФ вкрали понад 100 посилок з награбованим в Україні

Посилки російських мародерів не дійшли за адресою / Фото: Колаж: Сьогодні

У РФ вкрали понад сотню посилок з майном українців, які російські військові-мародери масово відправляли додому.

Про це повідомило у Twitter видання Visegrad 24.

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"Погана новина для російських мародерів. Те, що вони награбували в Україні, тепер крадуть російські листоноші. Зі 130 ящиків, відправлених російськими солдатами з Білорусі в російське місто Рубцовськ, лише 3 дійшли як належить. Мародери повинні будуть подати скаргу", – пише видання.

Російські мародери тоннами вивозять з України награбоване

У Мережу потрапило відео, на якому російські військові у Білорусі відправляють додому посилки з вкраденою в Україні технікою та речами.

4 квітня активістські проєкти "Білоруський Гаюн" та "База даних" опублікували списки ймовірних відправників. "Білоруський Гаюн" стверджує, що ідентифікував 16 солдатів, які надіслали до Росії вантажі вагою від 50 до 450 кілограмів. "База даних" назвала одразу 69 відправників і навела такі подробиці, як вага посилок, адреса одержувача та номери замовлень, за якими можна відстежувати відправлення.

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Найбільше посилок з Мозиря відправлено до Рубцовська (Алтайський край РФ) – це місто вказали 49 з 69 відправників. Інші посилки пішли в Москву, Читу, Омськ, Новосибірськ, Псков, Біробіджан та інші міста Росії. Найскромніша з посилок важить лише три кілограми, а найбільше відправлення – майже півтонни.