У военных РФ украли более 100 посылок с награбленным в Украине

Посылки российских мародеров не дошли по адресу / Фото: Коллаж: Сегодня

В РФ украли более сотни посылок с имуществом украинцев, которые российские военные-мародеры массово отправляли домой.

Об этом сообщило в Twitter издание Visegrad 24.

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"Плохая новость для российских мародеров. То, что они награбили в Украине, теперь воруют российские почтальоны. Из 130 ящиков, отправленных российскими солдатами из Беларуси в российский город Рубцовск, только 3 дошли как положено. Мародеры должны будут подать жалобу", – пишет издание.

Российские мародеры тоннами вывозят из Украины награбленное

В Сеть попало видео, на котором российские военные в Беларуси отправляют домой посылки с украденной в Украине техникой и вещами.

4 апреля активистские проекты "Беларускi Гаюн" и "База данных" опубликовали списки предполагаемых отправителей. "Беларускi Гаюн" утверждает, что идентифицировал 16 солдат, которые послали в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов. "База данных" назвала сразу 69 отправителей и привела такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

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Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск (Алтайский край РФ) – этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление – почти полтонны.