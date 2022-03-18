У РФ сили закінчуються: Арестович розповів, коли окупанти видихнуться

Згідно з прогнозом, перша до квітня закінчиться активна фаза / Фото: Колаж: Сьогодні

Активну фазу війни майже завершено під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом. Про це повідомив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Telegram-канал Одеса.

За його словами, в окупантів закінчуються резерви, і навіть якщо вони десь знайдуть додаткові – цього їм не вистачить, і війну вони в жодному разі не виграють.

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"Навіть якщо вони десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це або на 10 днів ще відсунеться. Кінець тут один, вони стратегічно програли, програють і оперативно", – сказав він.

Арестович зазначив, що вже до середини – кінця квітня кияни, що виїхали, зможуть повертатися додому.

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