У РФ сили закінчуються: Арестович розповів, коли окупанти видихнуться

Згідно з прогнозом, перша до квітня закінчиться активна фаза / Фото: Колаж: Сьогодні
Активну фазу війни майже завершено під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом. Про це повідомив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Telegram-канал Одеса.
За його словами, в окупантів закінчуються резерви, і навіть якщо вони десь знайдуть додаткові – цього їм не вистачить, і війну вони в жодному разі не виграють.
"Навіть якщо вони десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це або на 10 днів ще відсунеться. Кінець тут один, вони стратегічно програли, програють і оперативно", – сказав він.
Арестович зазначив, що вже до середини – кінця квітня кияни, що виїхали, зможуть повертатися додому.
Війна Росії в Україні, 23-й день
- У Львові кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу, також були удари по території в районі Львівського аеропорту.
- У кількох містах нашої країни сьогодні вранці було чути вибухи. Зокрема, близько 6:00 у Вознесенську Миколаївської області по одному зі складів окупанти завдали авіаудару.
- Український ракетний комплекс "Стугна" потужним ударом знищив два ворожі танки.
- Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити у війну найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися в РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.
- За останню добу ЗСУ завдавали нищівних ударів по військах ворога, які намагалися утримувати захоплені рубежі. Наші захисники частково знищили окупанта та зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку РФ.
- Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.