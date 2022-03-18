У РФ силы на исходе: Арестович рассказал, когда оккупанты выдохнутся

Согласно прогнозу, первая к апрелю закончится активная фаза / Фото: Коллаж: Сегодня
Активная фаза войны почти завершена под Киевом, Харьковом, Сумами и Черниговом. Об этом сообщил внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Telegram-канал Одесса.
По его словам, у оккупантов заканчиваются резервы, и даже если они где-то найдут дополнительные – этого им не хватит, и войну они в любом случае не выиграют.
"Даже если они где-то наскребут какие-то резервы, попытаются перейти в наступление, то все равно все закончится их поражением. Ну просто на неделю это или на 10 дней еще отдалится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проигрывают и оперативно", – сказал он.
Арестович отметил, что уже к середине – концу апреля уехавшие киевляне смогут возвращаться домой.
Война России в Украине, 23-й день
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- В ряде городов нашей страны сегодня утром были слышны взрывы. Так, около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов оккупанты нанесли авиаудар.
- Украинский ракетный комплекс "Стугна" мощным ударом уничтожил два вражеских танка.
- Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- За последние сутки ВСУ наносили сокрушительные удары по войскам врага, которые пытались удерживать захваченные рубежи. Наши защитники частично уничтожили оккупанта и остановили продвижение вглубь Украины подразделения 437-го учебного полка и 26-го танкового полка РФ.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.