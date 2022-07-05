У окупантів паніка після удару ЗСУ по їхній базі у Мелітополі: що відбувається у місті

Іван Федоров пояснив, що відбувається в Мелітополі після удару ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Сотні росіян ліквідовано під час удару по їхній базі у Мелітополі. ЗСУ атакували одну з чотирьох баз збройних сил РФ у місті. Окупанти зазнали втрат як у техніці, так і в живій силі.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону у слоті Україна 24.

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За його словами, внаслідок удару було знищено:

склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами,

казарми з російськими військовими та інші суміжні будови.

"Понад 200 російських окупантів ліквідовано, понад 300 – поранено", – повідомив Федоров.

Він додав, що розгорнутий росіянами шпиталь був повністю заповнений пораненими.

Окупанти хочуть залишити Мелітополь

Як повідомив Федоров, після знищення російської військової бази у понеділок колаборанти не вийшли на роботу. Якась їхня частина вже покинула місто, інша – хоче виїхати.

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Зрадники розуміють, що Україна повернеться, і починають шукати притулок в інших державах. І це, як зазначив Федоров, "точно не наш Крим". Вони збираються їхати далі.

Що ще з трьома базами рашистів

Вони знаходяться в промзоні, окремо від житлових районів, і українським військовим точно відоме їхнє місце розташування.

При цьому росіяни почали розподіляти техніку в лісопосадках і намагаються її замаскувати, але українська розвідка все знає.

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"Єдиний їхній шанс сховати свою техніку – це сховати її на території Росії", – підкреслив мер.

У самому Мелітополі на сьогоднішній день залишається близько 1000 російських військових.

Раніше ми повідомляли, що мер Мелітополя розповів про викрадення людей та суми викупу.

Також нагадаємо, у Мелітополі знайшлися зрадники, які за гроші погодилися бути катами українців.