У оккупантов паника после удара ВСУ по их базе в Мелитополе: что происходит в городе

Иван Федоров объяснил, что происходит в Мелитополе после удара ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотни россиян ликвидированы в ходе удара по их базе в Мелитополе. ВСУ атаковали одну из четырех баз вооруженных сил РФ в городе. Оккупанты понесли потери, как в технике, так и в живой силе.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона в слоте "Украина 24".

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По его словам, в результате удара были уничтожены:

склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами,

казармы с российскими военными и другие смежные строения.

"Более 200 российских оккупантов ликвидировано, более 300 – ранено", – сообщил Федоров.

Он добавил, что развернутый россиянами госпиталь был полностью заполненный ранеными.

Оккупанты хотят покинуть Мелитополь

Как сообщил Федоров, после уничтожения российской военной базы, в понедельник коллаборанты не вышли на работу. Какая-то их часть уже покинула город, другая – хочет уехать.

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Предатели понимают, что "Украина вернется" и начинают искать убежище в других государствах. И это, как отметил Федоров, "точно не наш Крым". Они собираются ехать дальше.

Что с еще тремя базами рашистов

Они находятся в промзоне, отдельно от жилых районов, и украинским военным точно известно их место расположения.

При этом россияне начали рассредотачивать технику по лесопосадкам и пытаются ее замаскировать, но украинская разведка все знает.

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"Единственный их шанс спрятать свою технику – это спрятать ее на территории России", – подчеркнул мэр.

В самом Мелитополе на сегодняшний день остается около 1000 российских военных.

Ранее мы сообщали, что мэр Мелитополя рассказал о похищениях людей и суммах выкупа.

Также напомним, в Мелитополе нашлись предатели, которые за деньги согласились быть палачами украинцев.