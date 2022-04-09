"У них усі будинки з цегли! Є "Нутелла!" Окупантів у Бородянці шокував рівень життя українців (відео)

Військові РФ шоковані, що в українців цегляні будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російських військових, котрі раніше окупували Бородянку, здивувало те, що українці у маленьких населених пунктах живуть у нормальних умовах. Солдат шокувало, що люди збудували будинки з цегли, а на кухнях є солодощі.

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Ти подивися, у них усі будинки цегляні, у кожному будинку є ноутбук і їдять "Нутеллу", – процитувала місцева мешканка розмову окупантів.

Жінка додала, що її це дуже здивувало, оскільки теплі будинки, техніка та солодощі – це звичайна справа для українців, а не свідчення дуже багатої сім'ї.

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Окупанти дивуються доброму життю українців

На Київщині на стіні зруйнованого будинку російські окупанти залишили напис "А хто дозволив вам гарно жити?" Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що орки шоковані українським рівнем життя:

"У вас забули запитати! Таке повідомлення залишили окупанти на руїнах у Бучі. Орки настільки шоковані нашим рівнем життя, що їх аж рве від заздрощів! Нічого, ми їх заспокоїмо. Виженемо, переможемо, відбудуємо!"

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Крім того, російські окупанти в Україні займаються мародерством, яке набуло величезного розмаху. Як зазначили в СБУ, особливо "вдачливими" себе вважають ті, хто стояв біля Київській області.

"Ти пила абсент колись?" – питає у своєї дівчини військовий. На її здивоване запитання, чи не на курорті він, той відповідає: "Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої х**ні набрали... Будемо пивко х**рити. У них пиво… прям взагалі ох**нне".