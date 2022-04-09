"У них все дома из кирпича! Есть "Нутелла!" Оккупантов в Бородянке шокировал уровень жизни украинцев (видео)

Военные РФ шокированы, что в украинцев кирпичные дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Российских военных, которые ранее оккупировали Бородянку, удивило то, что украинцы в маленьких населенных пунктах живут в нормальных условиях. Солдат шокировало, что люди построили дома из кирпича, а на кухнях есть сладости.

Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Ты посмотри, у них все дома кирпичные, в каждом доме есть ноутбук и едят нутеллу", - процитировала местная жительница разговор оккупантов.

Женщина добавила, что ее это очень удивило, поскольку теплые дома, техника и сладости – это обычное дело для украинцев, а не свидетельство очень богатой семьи.

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Оккупанты удивляются хорошей жизни украинцев

В Киевской области на стене разрушенного дома российские оккупанты оставили надпись "А кто разрешил вам красиво жить?" Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что орки шокированы украинским уровнем жизни:

"У вас забыли спросить! Такое сообщение оставили оккупанты на руинах в Буче. Орки настолько шокированы нашим уровнем жизни, что их аж рвет от зависти! Ничего, мы их успокоим. Выгоним, победим, отстроим!"

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Кроме того, российские оккупанты в Украине занимаются мародерством, которое приобрело огромный размах. Как отметили в СБУ, особенно "везучими" себя считают те, кто стоял в Киевской области.

"Ты пила абсент когда-нибудь?" – спрашивает у своей девушки военный. На ее удивленный вопрос, не на курорте ли он, отвечает: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой х**ни набрали... Будем пивко х**рить. У них пиво… прям вообще ох**нное".