"Тут кричать "вперед", а йти нікому". Окупанти самі спростовують захоплення Рубіжного – радіоперехоплення

Окупанти зізнаються, що не захопили Рубіжне в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові самі спростовують фейк, ніби вони взяли українське Рубіжне. Про це свідчить чергове радіоперехоплення, опубліковане СБУ.

"Я же тебе говорю, ни*уя не взяли. Тут кричат "вперед-вперед", бл*дь, а идти некому… Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х*й там взял что! На месте стоим", – розповідає російський окупант, який намагається просунутися на Луганщині.

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Він визнає, що навіть "елітні" підрозділи Росії добряче потерпають від українських захисників: "...Тут и спецназ русский приезжал… Тоже пи*ды получили немного прошлой ночью".

Дісталося від наших героїв і чеченським загарбникам. Тож замість бойових дій вони "взяли під себе" вивезення накраденого в Україні майна:

"Чечены пиз*ы получили и больше никуда не ходят… Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а назад – фуры с золотом! Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут, пи**ры", – невдоволено розповідає загарбник.

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Ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 26 квітня на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне.

Крім того, на Попаснянському напрямку ворог намагається захопити Попасну, тривають бої.

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На Авдіївському напрямку окупанти намагаються вести наступальні дії, удачі не мають.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.

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