"Тут кричат "вперед", а идти некому". Оккупанты сами опровергают захват Рубежного – радиоперехват

Оккупанты признаются, что не захватили Рубежное в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные сами опровергают фейк, будто они взяли украинское Рубежное. Об этом свидетельствует очередной радиоперехват, опубликованный СБУ.

"Я же тебе говорю, ни*уя не взяли. Тут кричат "вперед-вперед", бл*дь, а идти некому… Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х*й там взял что! На месте стоим", – рассказывает российский оккупант, пытающийся продвинуться в Луганской области.

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Он признает, что даже "элитные" подразделения России сильно страдают от украинских защитников: "...Тут и спецназ русский приезжал… Так что пи*ды получили немного минувшей ночью".

Досталось от наших героев и чеченским захватчикам. Поэтому вместо боевых действий они "взяли под себя" вывоз украденного в Украине имущества:

"Чечены пиз*ы получили и больше никуда не ходят… Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а обратно – фуры с золотом! Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут, пи**ры", – рассказал захватчик.

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Ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 апреля на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное.

Кроме того, на Попаснянском направлении враг пытается захватить Попасную, продолжаются бои.

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На Авдеевском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия, удачи не имеют.

На Кураховском направлении враг безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Маринка.

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