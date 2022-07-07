Третю ніч поспіль: масштабна повітряна тривога накрила Україну — оновлено

Окупанти запустили ракети з моря/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вже третю ніч не дають спокійно спати мешканцям усієї України. В країні знову масштабна тривога.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

Станом на 3:14 у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.

Telegram-канали повідомляють, що окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря

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У соцмережах пишуть, що в Одесі кілька вибухів

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Шанси окупантів захопити Одесу

Російські загарбники не мають шансів взяти Одесу. Місту не загрожує окупація.

"Для того, щоб хоч щось зробити з Одесою, потрібно спочатку узяти Миколаїв. Ці перспективи були обламані навіть на початку війни. Зараз його взяти шансів взагалі ніяких. Ви просто подумайте... Для того, щоб взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% (російських) військ, які є в Україні, 9/10 російської армії, були зосереджені в цих містах. 90 днів. Щоб повторити цей успіх, потрібно знову притягнути ці 60%. Як вони будуть їх притягувати на Одеський напрямок?", — зазначив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Раніше ми писали, що Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.