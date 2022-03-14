Третій світовій можна запобігти: Кулеба запропонував Заходу варіант

Глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні потрібна зброя, а також, щоб проти Росії було запроваджено ще більше санкцій. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тим, хто за кордоном боїться, що їх "втягнуть у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Введіть більше санкцій проти Росії, щоб повністю її ізолювати. Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати невдачі, і ви відвернете велику війну", – написав він.

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