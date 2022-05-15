"Син свою кров у бою віддав". У Харкові мати загиблого розвідника рятує поранених

Мати загиблого розвідника рятує поранених. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові мати загиблого розвідника здає кров для поранених. Вона намагається врятувати хоч когось з українських воїнів, адже її син віддав життя на війні проти Росії.

Про це повідомило ГУР Міноборони в своєму Facebook.

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Двадцять днів тому війна забрала життя сина пані Аліни. Він був розвідником у бригаді гетьмана Івана Сірка, і загинув у бою під Харковом. Йому було двадцять п’ять років, майже чотири з яких він провів у районах бойових дій на сході країни.

Його мати приїхала в один із пунктів здачі крові для поранених, щоб у когось була можливість жити далі.

"У Сергія сиротою залишилася донька Софійка, якій першого квітня виповнився всього-на-всього рік. Він збирався подовжити контракт зі ЗСУ, хоча я його благала цього не робити. Він обіцяв мені над тим подумати, але сталася велика навала росіян, і він знову пішов з побратимами бригади в бій. Чому я тут? Син свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую", – стримано розповіла пані Аліна.

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Мама загиблого розвідника. Фото: AрмiяInform

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