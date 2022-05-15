"Сын свою кровь в бою отдал". В Харькове мать погибшего разведчика спасает раненых

Мать погибшего разведчика спасает раненых. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове мать погибшего разведчика сдает кровь для раненых. Она пытается спасти хоть кого-то из украинских воинов, ведь ее сын отдал жизнь на войне против России.

Об этом сообщило ГУР Минобороны в своем Facebook.

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Двадцать дней назад война унесла жизнь сына пани Алины. Он был разведчиком в бригаде гетмана Ивана Сирко, и погиб в бою под Харьковом. Ему было двадцать пять лет, около четырех из которых он провел в районах боевых действий на востоке страны.

Его мать приехала в один из пунктов сдачи крови для раненых, чтобы у кого-то была возможность жить дальше.

"У Сергея сиротой осталась дочь Софийка, которой первого апреля исполнился всего-навсего год. Он собирался продлить контракт с ВСУ, хотя я его умоляла этого не делать. Он обещал мне подумать, но произошло большое нашествие россиян, и он снова пошел с собратьями бригады в бой. Почему я здесь? Сын свою кровь в бою отдал, может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу", – сдержанно рассказала Алина.

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Мать погибшего разведчика. Фото: АрмияInform

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