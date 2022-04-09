Доля 169 нацгвардійців, який росіяни взяли в полон на ЧАЕС, невідома – голова МВС

Близько місяця ЧАЕС була окупована солдатами РФ / Колаж "Сьогодні"
Російські військові, які протягом місяця утримувалиЧАЕС, замкнули в підземному ядерному бункері часів холодної війни на заводі 169 солдатів Національної гвардії України. Доля полонених на сьогоднішній день невідома.
Про це пише CNN.
Солдати Національної гвардії перебували у тісних приміщеннях без доступу до природного світла, свіжого повітря та зв'язку із зовнішнім світом.
"Їх тримали тут 30 днів без достатнього освітлення та їжі. Їх не випускали надвір. В останній день їх відвезли звідси у невідомому напрямку" , – каже Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Міністр каже, що, на його думку, солдати Національної відвезли до Росії через Білорусь як військовополонені, але точно не знають.
"Сьогодні ми нічого не знаємо про їхню долю, на жаль" , – каже Денис Монастирський.
Мародерство на станції
"Російські військові перерили весь український одяг, особисті речі, як собак, у пошуках, можливо, грошей, цінностей, ноутбуків. Тут було мародерство. Російські військові вкрали комп'ютери та обладнання", – додав міністр.
Востаннє Міноборони Росії згадало ядерний об'єкт 26 лютого, підтвердивши його захоплення і заявивши, що воно вжило заходів для забезпечення безпеки енергоблоків, саркофагу та сховища відпрацьованого ядерного палива.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильську АЕС 24 лютого захопили російські окупанти, вони утримували в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
- Росіяни покинули Чорнобильську АЕС0 . Однак при виході вони грабували приміщення, викрадали техніку та інші цінні речі.
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