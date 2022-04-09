Доля 169 нацгвардійців, який росіяни взяли в полон на ЧАЕС, невідома – голова МВС

Близько місяця ЧАЕС була окупована солдатами РФ / Колаж "Сьогодні"

Російські військові, які протягом місяця утримувалиЧАЕС, замкнули в підземному ядерному бункері часів холодної війни на заводі 169 солдатів Національної гвардії України. Доля полонених на сьогоднішній день невідома.

Про це пише CNN.

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Солдати Національної гвардії перебували у тісних приміщеннях без доступу до природного світла, свіжого повітря та зв'язку із зовнішнім світом.

"Їх тримали тут 30 днів без достатнього освітлення та їжі. Їх не випускали надвір. В останній день їх відвезли звідси у невідомому напрямку" , – каже Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр каже, що, на його думку, солдати Національної відвезли до Росії через Білорусь як військовополонені, але точно не знають.

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"Сьогодні ми нічого не знаємо про їхню долю, на жаль" , – каже Денис Монастирський.

Мародерство на станції

"Російські військові перерили весь український одяг, особисті речі, як собак, у пошуках, можливо, грошей, цінностей, ноутбуків. Тут було мародерство. Російські військові вкрали комп'ютери та обладнання", – додав міністр.

Востаннє Міноборони Росії згадало ядерний об'єкт 26 лютого, підтвердивши його захоплення і заявивши, що воно вжило заходів для забезпечення безпеки енергоблоків, саркофагу та сховища відпрацьованого ядерного палива.

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Що відбувається на ЧАЕС

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