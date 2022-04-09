Судьба 169 нацгвардейцев, которых россияне взяли в плен на ЧАЭС, неизвестна – глава МВД

Около месяца ЧАЭС была оккупирована солдатами РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские военные, которые в течении месяца удерживалиЧАЭС, заперли в подземном ядерном бункере времен холодной войны на заводе 169 солдат Национальной гвардии Украины. Судьба пленных на сегодняшний день неизвестна.

Об этом пишет CNN.

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Солдаты Национальной гвардии находились в тесных помещениях без доступа к естественному свету, свежему воздуху и связи с внешним миром.

"Их держали здесь 30 дней без достаточного освещения и еды. Их не выпускали на улицу. В последний день их увезли отсюда в неизвестном направлении", — говорит Министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр говорит, что, по его мнению, солдаты Национальной увезли в Россию через Беларусь в качестве военнопленных, но точно не знает.

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"Сегодня мы ничего не знаем об их судьбе, к сожалению", — говорит Денис Монастырский.

Мародерство на станции

"Российские военные перерыли всю украинскую одежду, личные вещи, как собак, в поисках, возможно, денег, ценностей, ноутбуков. Здесь было мародерство. Российские военные украли компьютеры и оборудование", – добавил министр.

В последний раз Минобороны России упомянуло ядерный объект 26 февраля, подтвердив его захват и заявив, что оно приняло меры для обеспечения безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработавшего ядерного топлива.

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