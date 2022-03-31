Россияне покинули ЧАЭС, но забрали с собой украинских Нацгвардейцев

На площадке Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. Однако при выходе российских войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей.
Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса", – говорится в сообщении.
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При выходе российские войска грабят помещения, угоняют технику и забирают ценные вещи.
"Последующие действия на территории ЧАЭС будут совершены после проведения проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств", – добавили в агентстве.
Энергоатом сообщает, что убегая с территории станции оккупанты также забрали Нацгвардицев, которых держали в плену с 24 февраля.
Российские военные собираются покинуть ЧАЭС и Славутич
Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами направились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.
Оккупанты сегодня утром, 31 марта, озвучили свои намерения украинскому персоналу станции. На территории еще остается небольшое количество армии РФ.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, они удерживали в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
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