Орестович пояснив, як країни Заходу добиватимуть Путіна

Путіну доведеться несолодко. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Європа емоційно включалася у війну РФ проти України. На його думку, ніхто не збирається повертатися до нормальних стосунків з Володимиром Путіним.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

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"За цей час, за кілька тижнів, відбулися значно важливіші речі, за всієї сили ракетних ударів і ракетного терору. Принципово змінився зміст перспективи війни. Почнемо з найочевиднішого і найяскравішого. Ти бачив, як висміяли Путіна G7 щодо голого торсу? Це означає, що вони відрізали мости. Путін – вкрай самолюбива істота. Захід відкрито його висміяв. Вони його просто принизили. Це означає дуже багато речей. Перше: вони емоційно включилися у війну. Друге: вони спалили мости, рішення ухвалене, відкату не буде, інакше не було б сенсу його принижувати", – сказав він.

Радник глави ОП додав, що Захід і надалі "добиватиме" Путіна.

"Третє: його добиватимуть, судячи з рішень, які там ухвалено. Четверте: безстрокова підтримка України у військовій, економічній, гуманітарній, політичній та інших сферах. І одночасно, як з рогу достатку, посипалися ключові рішення, які дуже болючі для Росії. Щодо військової сфери – це передання нам важкого та середнього ППО, буде закуплено та передано США нам у найкоротші строки. Плюс ми з німцями уклали відповідний контракт. П'яте: нові санкції, накладені на Росію. Те саме золото – друга стаття за прибутковістю бюджету РФ, 19 мільярдів на рік очікувані втрати. Це, звісно, не нафта і газ, але дуже болісно", – додав він.

А головним ударом для Путіна стане підвищення мита на всі російські товари, вважає Арестович.

"Але найголовніше не це. Там зробили хитрий трюк. Байден підписав указ про підвищення до 35% мита на всі товари, що закуповуються в Росії. І все це було прийнято колективно "Великою сімкою" і буде спрямовано на підтримку України. Росія починає безпосередньо оплачувати війну в Україні. Підтримка йтиме коштом Російської Федерації від Заходу, який вона не може залишити байдужим. Путін, продаючи кожен кілограм чогось чи літр нафти та газу, оплачує український спротив та західне спонсорування допомоги", – зазначив він.

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Раніше ми повідомляли, що Арестович пояснив, чому Україна де-факто вже в НАТО.

Також нагадаємо, Арестович відреагував на чутки, що ЗСУ увійшли до Херсона.