Арестович пояснив, чому Україна де-факто вже у НАТО

Де-факто Україна вже є членом НАТО. Проте де-юре Альянс може бути не готовим, щоб прийняти нашу країну.
Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".
Думки Арестовича
"Ми зробили ще один "хід конем". Ми стали 13-ю країною Тримор'я. Це доступ до грошей, до транспорту, безпеки на морях, до інфраструктури. І 12 країн Тримор'я – вони члени ЄС. Тобто майже половина країн Євросоюзу. Це означає, що наша інтеграція з ЄС зайшла набагато далі, ніж усіма оцінюється зараз. По-друге, треба розуміти, ми де-факто – члени НАТО", – сказав він.
Водночас Арестович зазначив, що він має "скепсис, чи готове НАТО приймати Україну". Однак зауважив, що навіть кандидатство в ЄС фактично дає нам доступ до програм безпеки, які так чи інакше стосуються НАТО.
"Переважна більшість країн ЄС є НАТО. Статус кандидата в ЄС – це не фільчина грамота. Кандидат у ЄС – це доступ до програм Євросоюзу та до грошей ЄС. Можу сказати, що, на думку фахівців, більшість доріг та багато інших об'єктів інфраструктури поляки побудували будучи кандидатами в ЄС. Вони отримали основні фонди та почали реалізовувати основні програми. Це доступ до багатьох можливостей. Серед іншого це і питання безпеки", – заспокоїв українців Арестович.
Складний шлях до НАТО
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав свою гру з прийняттям до НАТО нових членів – Фінляндії та Швеції. Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн, і сьогодні невідомо, коли відбудеться розширення Альянсу.
- Влада Швеції та Фінляндії 15 травня офіційно оголосила про рішення відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО.
- Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства за прикладом Фінляндії та Швеції, тому що це не є обов'язковою частиною процедури вступу.